Волгоград, , 11:24 — REGNUM

Ветер с порывами до 28 м/с повредил в Волгограде десятки рекламных конструкций. Сообщения о поваленных на припаркованные машины деревьях поступают из всех районов города. Непогода обрушилась на регион в ночь с 4 на 5 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ветки деревьев повредили линии электропередач. Ветром снесло мусорные контейнеры и даже небольшие торговые ларьки. В социальных сетях волгоградцы делятся фотографиями последствий стихии: сломанные деревья повредили десятки автомобилей, преградили подъездные пути во дворах и на центральных улицах.

Экстренное предупреждение волгоградское МЧС выпустило ещё утром 4 августа. Синоптики прогнозировали сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра с возможными порывами до 23−28 м/с.