Тель-Авив, Израиль, , 11:21 — REGNUM

Вооруженные силы Израиля арестовали 13 палестинцев во время ночных рейдов на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 5 августа Anadolu Ajansi.

Арестованные палестинцы обвиняются израильскими военными в вовлеченности в террористическую деятельность.

Напомним, правоохранительные службы Израиля регулярна проводят аресты на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило задержания происходят ночью.

В настоящее время в тюрьмах еврейского государства содержатся порядка 5 тыс. 500 палестинцев, среди них женщины, палестинские законодатели, а также лица, которым не были предъявлены никакие обвинения.

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