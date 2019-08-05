Дзержинск, Нижегородская область, , 11:11 — REGNUM

Специалисты департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу, завершив расследование административного дела по обнаруженной в городе свалке пластиковых ёмкостей с неизвестными химвеществами, составили в отношении администрации Дзержинска и главы города протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ («Порча земель»). Из баков произошла утечка вещества, а в месте розлива «зафиксировано повышенное содержание фенолов летучих». Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

В начале июня 2019 года во время рейда с использованием квадрокоптера специалисты вдоль автодороги между Автозаводским шоссе и трассой М-7 на территории Дзержинска обнаружили несанкционированную свалку с негерметичными пластиковыми кубами. В 45 баках было различное содержимое, часть из которого вытекла на почву, загрязнив её, а в воздухе ощущался «стойкий химический запах».

По происшествию было начато расследование. Проведённое исследование отобранных проб показало, что «сыпучие отходы относятся к III и IV классам опасности, жидкие — к ІІ классу опасности, пастообразные — к ІV классу опасности». В месте загрязнения почвы «зафиксировано повышенное содержание фенолов летучих».

Участок, где обнаружена свалка, на сегодня не разграничен, но на управление и распоряжение им полномочия имеет городская администрация. Материалы дела направлены в суд для принятия решения в отношении должностных лиц. Помимо этого, их передали в правоохранительные органы, чтобы установить собственников отходов. Возможно также будет возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде громкий скандал, связанный с нелегальной свалкой, произошёл летом 2019 года, когда садоводам товарищества «Родник» был выставлен ущерб в размере почти 3 млрд рублей. В дело вмешались следователи, которые дадут оценку действиям должностных лиц природоохранного департамента. Разбирательство не закончено.

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