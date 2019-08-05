Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM

В Екатеринбурге Орджоникидзевский районный суд вынес приговор в отношении троих граждан, обвиняемых в мошенничестве по телефону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Телефонный мошенник

Подсудимые приговорены к пяти, четырём и полутора годам лишения свободы в колонии. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Напомним, что по версии следствия преступные деяния были совершены в период с апреля по сентябрь 2018 года. Подсудимые звонили гражданам и представлялись сотрудниками полиции, после чего сообщали, что их родственник попал в дорожно-транспортное происшествие, либо был пойман с наркотиками. Далее злоумышленники, подражая голосу «попавшего в беду» родственника, подтверждали данную информацию, после чего предлагалось «уладить дело» за денежную сумму.

Судом установлено, что от мошеннических действий пострадали девять граждан, а совокупный ущерб составил более 747 тыс. рублей.