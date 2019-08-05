Хасавюртовский район, , 11:15 — REGNUM

Минарет (башня мечети, с которой служащий призывает верующих на молитву) старинной мечети рухнул в селе Аксай Хасавюртовского района Дагестана. Инцидент произошёл, когда башню собирались выравнять и отремонтировать. Видео с места происшествия появилось в социальной сети Instagram.

https://www.instagram.com/p/B0v_CzRgbqX/

«Хотели выравнять и отремонтировать минарет, в итоге он обрушился полностью. Это одна из самых старинных мечетей в Хасавюртовском районе. Упала история», — пишет очевидец обрушения. Добавим, что в результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в дагестанском городе Дербенте будет отреставрирована старейшая на территории всего СНГ мечеть, построенная в VIII веке. На её обновление из федерального бюджета выделено более 264 млн рублей.

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