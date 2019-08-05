Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM

В Екатеринбурге совершили налёт на отделение «Почты России» на юге города. Об этом заявил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых «Областной газете».

Предполагается, что ограбление совершили три злоумышленника, один из которых имел с собой похожий на пистолет предмет. Преступники влетели в офис с заднего входа, после чего потребовали от почтовых работников передать им всю имеющуюся наличность. В ходе налёта был травмирован один из почтальонов отделения. Преступникам удалось скрыться с места преступления.

По словам Горелых, разбогатеть налётчикам не удастся — награбить у них получилось немного, полученной суммы хватит «на несколько походов в хороший ресторан», сказал представитель МВД.

Напомним, 8 августа 2018 года в Екатеринбурге вынесли приговор «банде велосипедистов». Три горожанина грабили офисы банков. Организатору банды дали 14 лет лишения свободы, а двум другим бандитам — 13,5 лет.

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