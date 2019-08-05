Астрахань, , 11:06 — REGNUM

В Астрахани очевидцы засняли массовую гибель голубей. Как сообщил портал «АстраханьFM», тела погибших птиц находили на набережной Волги, у Дворца бракосочетания и во дворах жилых домов.

На видеозаписях, которые астраханцы публикуют в соцсетях, мёртвые голуби лежат на береговой линии. Также очевидцы утверждают, что птицы погибали прямо у них на глазах. Комментаторы в соцсетях уже выдвинули версии, по одной из которых птицы погибают от отравления, по другой — переев зерна, которое сейчас отгружают в астраханских портах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области из-за неблагоприятных погодных условий в 2019 году было зафиксировано несколько случаев массового замора рыбы.