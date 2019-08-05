Острогожск, , 11:03 — REGNUM

Три человека погибли в результате ДТП в Воронежской области 4 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 16:25 на 77 км автодороги «Воронеж-Луганск» у с. Болдыревка Острогожского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Iveco с прицепом, 28-летний житель Кемеровской области, следуя со стороны Воронежа в направлении Россоши, столкнулся с автомобилем Renault Rapid, двигавшемся на встречу, за его рулём находился 29-летний житель Воронежской области. В результате аварии на месте погиб водитель Renault, а также его пассажиры — 24-летняя женщина и двухлетняя девочка. Еще один пассажир этого же автомобиля госпитализирован.

По данным полиции, в общей сложности за последние сутки 4 августа на дорогах Воронежской области зафиксировано 83 автоаварии, десять человек получили травмы, четверо погибли.