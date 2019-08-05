Пермь, , 11:00 — REGNUM

В больнице Перми скончался один рабочий порохового завода, пострадавший во время взрыва на предприятии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом минздраве.

Напомни, 31 июля на Пермском пороховом заводе произошел взрыв без пожара. Травмы получили пять человек. Из них двое рабочих находились в тяжелом состоянии.

В настоящее время трое работников переведены на амбулаторное лечение. Как сообщили в Минздраве региона, состояние еще одного пострадавшего уточняется. Он находится в реанимации ожогового отделения больницы им. С. Н. Гринберга в столице Прикамья.

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