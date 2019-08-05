Донецк, , 11:01 — REGNUM

В населённых пунктах ДНР из-за дождя и ветра около 5 тыс. абонентов остались без электричества. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе МЧС ДНР.

Так, на востоке ДНР, в Амвросиевском районе, без света остались 2053 абонента, в Старобешевском районе, на юге республики — 800 абонентов. Также света лишены более 2 тыс. жителей пригорода Горловки и Енакиево.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области Украины жертвой селевого потока стал один человек. Подтоплены дома, повреждена инфраструктура.

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