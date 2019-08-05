Багдад, , 11:04 — REGNUM

Вооруженные силы Ирака нанесли воздушный удар по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате чего были ликвидированы шесть террористов, об этом 5 августа сообщает Kurdistan24.

Спецоперация проходила при поддержке самолетов коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Авиаудар был нанесен в городе Махмур, расположенном в 60 км от столицы Иракского Курдистана, города Эрбиль.

Напомним, несмотря на то, что власти страны еще в декабре 2017 года объявили о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Ираке продолжают активно действовать тысячи террористов.

Наиболее опасной ситуация остается в так называемых спорных территориях, право над контролем которых оспаривается между властями Ирака и Иракского Курдистана.

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