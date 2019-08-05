Пекин, , 10:56 — REGNUM

В китайской провинции Шаньдун на востоке страны в местной речке утонули четверо учеников, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

Погибшие оказались учениками средней школы города Линьи, которые отправились отдыхать на одну из рек после победа по местному времени 3 августа и утонули. Тела троих детей удалось вытащить на берег ночью того же дня, еще одного — только на следующие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 44 отдыхающих получили ранения в волновом бассейне на северо-востоке Поднебесной после того, как там были пущены слишком сильные волны.

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