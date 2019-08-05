Рязань, , 10:56 — REGNUM

Стоимость строительства детсада в микрорайоне Кальное Рязани была завышена на 25 млн рублей. Об этом на пресс-конференции 2 августа сообщил прокурор области Иван Панченко. Общая сумма контракта составила примерно 184 миллиона рублей.

В мае 2018 года Управление капитального строительства администрации Рязани заключило с подрядчиком договор на строительство детского сада на 224 места. Объект должны были сдать в ноябре 2018 года. Акты о приёмке здания подписали, но проверка прокуратуры выявила, что некоторые работы, предусмотренные контрактом, выполнены не были. Кроме того, детский сад в срок так и не открыли.

В мае 2019 года прокуратура завела два уголовных дела: ответственных за строительство нового детского сада подозревают в халатности и мошенничестве в крупном размере.