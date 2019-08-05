Екатеринбург, , 10:57 — REGNUM

В Екатеринбурге проживающая в доме по улице Шейнкмана семья добилась демонтажа рекламной конструкции, которая загораживала окно и дребезжала при порывах ветра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Граждане обратились с исковым заявлением в суд, потребовав убрать приносящий постоянные беспокойства металлический рекламный щит «Детский сад». Ленинский районный суд рассмотрел дело и согласился с доводами истца. Установлено, что конструкция загораживала 40% оконного проёма и шумела при порывах ветра. Более того, размещение рекламы не было согласовано.

Отметим, что собственник обжаловал решение суда первой инстанции. Однако Свердловский областной суд, рассмотрев жалобу, оставил её без удовлетворения.

Теперь ответчику предстоит в течение двух месяцев демонтировать рекламную конструкцию. В противном случае, владельцу детского сада придётся заплатить жильцам неустойку.