Нью-Йорк, США, , 10:45 — REGNUM

Власти американского Нью-Йорка увеличили количество полицейских патрулей на улицах города после случаев массовой стрельбы за последние два дня в США, передает NY1.

По данным телеканала, число полицейских патрулей увеличено в местах массового скопления людей, в том числе на Таймс-сквер.

Читайте также: Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в США произошло сразу несколько инцидентов со стрельбой. Так, мужчина начал стрелять из огнестрельного оружия в одном из торговых центров в городе Эль-Пасо (штат Техас). В результате погибли 20 человек, еще около 40 получили ранения.

Позже в городе Дейтон (штат Огайо) в результате стрельбы погибли девять человек, ещё 26 получили ранения. Позднее ночью выстрелы раздались в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс). Ранения получили семь человек.

Читайте также: Трамп назвал стрелков из Техаса и Огайо психически больными