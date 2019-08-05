Кандагар, Афганистан, , 11:09 — REGNUM

В Афганистане сотрудник полиции открыл стрельбу по своим коллегам. Об этом, как передает DailyMail, сообщил представитель руководства провинции Кандагар Джамал Насер Барекзай.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 4 августа, в районе Шах-Вали-Кот (Кандагар). В результате атаки погибли семеро полицейских.

В настоящее время ведется расследование произошедшего. Нападавший скрылся. Ответственность за нападение взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).