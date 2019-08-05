Тюмень, , 10:42 — REGNUM

В Тюменской области бывший начальник ГИБДД Заводоуковска продал на ярмарке угнанный автомобиль. Новые владельцы авто остались без машины и денег, сообщает портал 72.ru.

Жители Тюмени в начале июля купили автомобиль Honda Civic за 419 тысяч рублей на «Автомобильной ярмарке». При постановки машины на учёт в ГИБДД выяснилось, что на двигателе перебиты номера и авто числится в угоне.

Предыдущим собственником нехорошего автомобиля значился бывший начальник ГИБДД в городе Заводоуковске Владимир В. Торговая точка выступила посредником в купле-продаже.

."Значит, никто не проверял, что за автомобиль был в действительности, панибратски поставили на ярмарку, и всё», — возмущаются обманутые автовладельцы.

Представители «Автомобильной ярмарки» сообщили, что Honda Civic им весной 2019 года пригнал собственник. По документам машина была «чистой».

"Мы не проверяем номер транспортного средства, так как зачастую до него без вскрытия деталей не добраться. Ранее подобных случаев у нас не было», — пояснила заместитель руководителя авторынка.

Сейчас бывший начальник ГИБДД Заводоуковска находится на пенсии. По его словам, автомобиль Honda Civic он купил в дилерском центре «Дакар» в Санкт-Петербурге.

«В настоящее время проводится расследование по данному факту и хотелось бы дождаться официальных результатов», — заявил он журналистам.

Деньги тюменской семье он не вернул, однако предложил обманутым автовладельцам до решения суда воспользоваться его автомобилем. Но семейная пара отказалась пользоваться чужой машиной.

В УМВД России по Тюменской области отметили, что Владимир В. приобрел автомобиль 5 марта в Санкт-Петербурге. Транспортное средство на учёт им не ставилось.