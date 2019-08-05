пос. Вижай, , 10:36 — REGNUM

На Урале пройдут похороны погибшей 31 июля на реке Лозьва женщины и двух её детей. Помощь родственникам в организации траурной церемонии окажут свердловские спасатели.

Как сообщает «Новый день», средства на похороны помогли собрать общественные организации. Необходимые деньги были собраны за два дня.

Отметим, что погибшие женщина и её дети принадлежат к малочисленному народу манси.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля на севере Свердловской области по неизвестной причине перевернулась лодка. В ней мужчина перевозил из посёлка Вижай в посёлок Ушма мать с тремя детьми. На следующий день были найдены тела женщины и двух детей. Поиски мужчины и ещё одного ребёнка продолжаются.

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