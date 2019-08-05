Пекин, , 10:32 — REGNUM

Дикие азиатские слоны убили деревенского жителя в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

Погибший был найден утром по местному времени на поле сахарного тростника в городке Мэна в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе провинции Юньнань. Полиция зафиксировала в окрестностях у места обнаружения тела жертвы отпечатки слоновьих ног, а также примятый тростник.

Отметим, что азиатский слон находится под государственной защиты Китая. Их популяция в Китае насчитывает всего 300 штук и все они водятся в провинции Юньнань. Несмотря на то, что слонов отгораживают от местных жителей специальными «обеденными зонами» для них, животные периодически нападают на местных жителей.

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