Красноярск, , 10:24 — REGNUM

На озере Большом в Шарыповском районе Красноярского края произошла трагедия. Как сообщили ИА REGNUM 5 августа в Следственном комитете РФ, возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования девочки винтом моторной лодки.

По данным ведомства, 3 августа мужчина на моторной лодке опасно приблизился к береговой линии и допустил наезд на девятилетнюю девочку, которая в это время находилась в воде. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Личность мужчины, управлявшего лодкой, установлена, расследование продолжается.

Напомним, по данным регионального главка МЧС, в Красноярском крае в конце июля стартовала акция «Вода — безопасная территория». Она направлена на обеспечение безопасности, снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в летний период, говорится в сообщении ведомства.