Красноярск, 5 августа 2019, 10:24 — REGNUM
На озере Большом в Шарыповском районе Красноярского края произошла трагедия. Как сообщили ИА REGNUM 5 августа в Следственном комитете РФ, возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования девочки винтом моторной лодки.
По данным ведомства, 3 августа мужчина на моторной лодке опасно приблизился к береговой линии и допустил наезд на девятилетнюю девочку, которая в это время находилась в воде. От полученных травм ребёнок скончался на месте.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Личность мужчины, управлявшего лодкой, установлена, расследование продолжается.
Напомним, по данным регионального главка МЧС, в Красноярском крае в конце июля стартовала акция «Вода — безопасная территория». Она направлена на обеспечение безопасности, снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в летний период, говорится в сообщении ведомства.