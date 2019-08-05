Анкара, , 10:26 — REGNUM

За прошедшую неделю правоохранительные органы Турции задержали по меньшей мере 2 тыс. 820 нелегальных мигрантов, об этом 5 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Среди арестованных беженцев были выходцы из таких стран, как Пакистан, Сирия, Ирак, Афганистан, Египет, Бангладеш, Сенегал, Алжир, Марокко, Тунис, Сомали, Ливия, Камерун, Палестина.

Нелегальные мигранты были доставлены в специализированные миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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