Анкара, 5 августа 2019, 10:26 — REGNUM
За прошедшую неделю правоохранительные органы Турции задержали по меньшей мере 2 тыс. 820 нелегальных мигрантов, об этом 5 августа сообщает Anadolu Ajansi.
Среди арестованных беженцев были выходцы из таких стран, как Пакистан, Сирия, Ирак, Афганистан, Египет, Бангладеш, Сенегал, Алжир, Марокко, Тунис, Сомали, Ливия, Камерун, Палестина.
Нелегальные мигранты были доставлены в специализированные миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.
Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.
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