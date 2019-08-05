Белгород, , 10:21 — REGNUM

Проректора НИУ «БелГУ» по строительству и хозяйственной работе Валентина Затенацкого убили в Белгороде. В Следственном комитете Белгородской области корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что сообщение в СМИ видели и сейчас проверяют эти данные.

«Официальной информации у нас пока нет, мы выясняем обстоятельства», — прокомментировала новость старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Елена Козырева.

По данным телеграм-канала «Белгород №1», убийство произошло 4 августа. Затенацкий был застрелен в собственной машине.