Ухань, Китай, , 10:20 — REGNUM

Девять человек погибли и еще четыре числятся пропавшими без вести после наводнения, произошедшего в провинции Хубэй в центральной части Китая, сообщает 5 августа агентство Сниьхуа.

Инцидент произошел в 18:40 по местному времени в ущелье Дуоби уезда Хэфэн в провинции Хубэй. 61 человека удалось спасти, сообщили местные власти. Личности погибших были предварительно установлены. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, от наводнений в китайской провинции Хэйлунцзян на северо-западе страны пострадали 758 тыс. человек.

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