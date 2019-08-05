Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM

Органы полиции по Санкт-Петербургу разбираются в обстоятельствах стрельбы из огнестрельного оружия в кафе на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе города. Об инциденте вечером в воскресенье, 4 августа, сообщили полицейским встревоженные граждане.

Как установлено, около 20:40 в кафе неизвестный мужчина в ходе конфликта из пистолета несколько раз выстрелил в сторону другого оппонента, после чего оба с места происшествия скрылись.

«По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным издания «Фонтанка», на месте происшествия изъяты три гильзы и записи камер видеонаблюдения. После инцидента приехавшие ранее в кафе на автомобиле черноволосые мужчины разбежались в разные стороны на своих ногах.

«Из больниц о подстреленных пациентах не сообщали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве», — уточняет источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2019 года в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту конфликта с применением оружия на Свердловской набережной в Красногвардейском районе города. В ходе конфликта, помимо ножа, применялось огнестрельное оружие. Один из пострадавших скончался в больнице. Все участники конфликта были выходцами из регионов Кавказа.

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