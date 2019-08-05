Пекин, , 10:15 — REGNUM

Сход мощного грязевого потока в провинции Хубэй в центральной части Китая привел к гибели девяти человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Сель сошел вечером 4 августа в туристической зоне в ущелье Доби. На текущий момент девять человек числятся погибшими, четверо — пропавшими без вести, 61 человека удалось спасти.

Личности погибших предварительно установлены, поиски пропавших продолжаются. Причиной схода потока стали сильные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля вызванный дождями оползень повредил железную дорогу, связывающую провинции Сычуань и Юньнань на юго-западе Китая. Десятки поездов были задержаны, движение восстановили через 93 часа.

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