Улан-Удэ, , 10:09 — REGNUM

Несмотря на начавшееся снижения уровня реки Джида, подтопленными в Джидинском районе Бурятии остаются десятки домов. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

«По состоянию на 5 августа в Джидинском районе в селе Петропавловка грунтовыми водами подтоплено 158 подпольев домов и 63 приусадебных участка. В селе Енхор грунтовыми водами подтоплены подполья и приусадебные участки 11 домов», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, отрезанными остаются два села: Тохой и Укыр-Челон. По словам руководителя Республиканского агентства по ГО и ЧС Сергея Борошноева, в отрезанные сёла доставлено более одной тонны продуктов питания и предметов первой необходимости.

В городе Гусиноозерск Селенгинского района грунтовыми водами подтоплены подполья 85 домов. В селе Новоселенгинск наблюдается выход грунтовых вод в приусадебных участках 2 домов. В посёлке Наушки Кяхтинского районе подтоплены придомовые территории 19 домов и подполья 21 дома, в которых проживает 71 человек.

Тем временем, как сообщало ИА REGNUM, наиболее угрожающая ситуация сложилась в Улан-Удэ, где в течении ближайших двух суток ожидают возможного выхода на пойму реки Селенги. По состоянию на утро 5 августа уровень реки достиг отметки в 210 см, выход на пойму ожидается при повышении до 230 см.

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