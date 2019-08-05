Соледар, ДНР, , 10:05 — REGNUM

За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР шесть единиц боеприпасов, сообщили 5 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ использовали гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7), Спартак», — рассказали в СЦКК.

В результате обстрелов жертв среди мирного населения не зафиксировано, гражданская инфраструктура не повреждена.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее зафиксировано три случая нарушения перемирия со стороны ВСУ. Всего по территории ДНР было выпущено семь единиц боеприпасов.

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