Табора, Танзания, , 10:12 — REGNUM

Два южноафриканских пилота, участвовавшие в проекте, в ходе которого студенты-подростки управляли самодельным самолетом в перелете через Африку от Кейптауна до Каира, погибли в авиакатастрофе на западе Танзании, передает ВВС Swahili.

Дес Вернер и Вернер Фронеман летели в самолете поддержки вслед за подростками, которые летели на четырехместном самолете Sling 4. В субботу, 3 августа, пилоты самолета поддержки погибли в регионе Табора. Они держали обратный путь из Кейптауна и должны были вернуться в Южную Африку в понедельник, 5 августа.

Власти Танзании сообщили, что самолет вышел из строя в субботу, 3 августа, сразу же после взлета из аэропорта Табора. Пилоты подали сигнал бедствия о неисправности двигателя, прежде чем исчезнуть с радара, сообщает Управление гражданской авиации Танзании.

По словам местных властей, самолет был полностью разрушен, и только несколько частей были восстановлены.

Самолет принадлежала организации U Dream Global.

«Проект Кейптаун-Каир потрясен сообщить о том, что произошла катастрофа с участием самолета поддержки и о том, что директора проекта, Дес Вернер и Вернер Фронеман, погибли. Никто больше не был вовлечен в аварию», — говорится в сообщении U Dream Глобал на странице в соцсети Facebook.

Напомним, четырехместный самолет Sling 4, которым управляли подростки, был собран группой из 20 студентов из самых разных слоев южноафриканского общества. Для первого полета из Кейптауна в Каир в июне шесть подростков, включая Меган Вернер, получили лицензии пилотов и разделили летные обязанности, чтобы покрыть 12 000 км до столицы Египта. Целью молодых пилотов было дать мотивационные разговоры другим подросткам на своем пути. Они высаживались в Намибии, Малави, Эфиопии, на Занзибаре, в Танзании и Уганде во время трехнедельного путешествия.

Подростки построили самолет за три недели из комплекта, изготовленного на самолетостроительном заводе в ЮАР.

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