Тюмень, , 09:57 — REGNUM

В Тюмени доверчивая девушка потеряла 600 тыс. рублей, попавшись на уловки телефонного мошенника. Полицейские разыскивают злоумышленника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

В полицию Тюмени поступило заявление от жительницы областного центра о потере большой суммы денег, которую у неё выудили обманом. Ей позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили о необходимости оперативного предотвращения несанкционированной операции по банковской карте. Во время разговора неизвестный потребовал для успешного выполнения операции перевести определённую сумму денег на указанный банковский счёт. Доверчивая тюменка выполнила все указания звонившего. В итоге с её карты пропали 600 тыс. рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).