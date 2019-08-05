Михайловский район, , 09:53 — REGNUM

Завершились поиски девочки-инвалида, пропавшей 31 июля в окрестностях станицы Раздоринской Михайловского района Волгоградской области. Её обнаружили живой возле озера Богатое, сообщили 4 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Девочка вышла из частного дома во двор вечером 31 июля и пропала. Отрабатывались различные криминальные версии исчезновения. Ход поисковой операции и оперативного сопровождения уголовного дела находился под личным контролем руководства Главка. Поисковая операция завершилась 4 августа — крики девочки услышали рыбаки на озере Богатое. Один из полицейских вплавь добрался до ребёнка, а затем уже на лодке её переправили на берег и экстренно отправили в больницу. Сейчас подросток находится под наблюдением врачей.

Девочку искали около 350 человек: сводные отряды полицейских, кинологи с собаками, казаки, волонтёры, сельская администрация, егеря и охотники. Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетней.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгоградской области вторые сутки ищут пропавшего ребенка-инвалида