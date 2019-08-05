Пенза, , 09:29 — REGNUM

В Пензенской области задержан по подозрению в совершении кражи из магазина золотых украшений уроженец Кабардино-Балкарии. Хищение было совершено им по дороге в Самару, куда он ехал за запчастями для своего автомобиля, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе МВД по региону.

Проезжая мимо Пензы, злоумышленник предложил водителю машины заехать в город, якобы для того, чтобы купить продукты питания. Зайдя в один из торговых центров, он не смог пройти мимо ювелирного отдела. Дождавшись, когда продавцы отвлеклись, мужчина открыл витрину и похитил ювелирные изделия. В Самаре он сдал свою добычу в ломбард.

Всего, по данным МВД, было похищено 10 товаров из золота общей массой более 150 граммов на сумму 770 тыс. рублей. В настоящее время похититель задержан, он дал признательные показания. По информации полицейских, ранее он уже был неоднократно судим за подобные преступления.

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