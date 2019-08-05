Петропавловск-Камчатский, , 09:33 — REGNUM

С начала 2019 года в Камчатском крае зафиксирован 51 лесной пожар общей площадью 152 552 га, сообщили корреспонденту в Агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира региона.

Читайте также: Сибирская катастрофа: идёт борьба с лесными пожарами

«Произошёл 51 лесной пожар общей площадью 152 552 га. В том числе огонь затронул не лесной площади 125 203 га., лесной — 27 349 га», — пояснили в лесном хозяйстве Камчатки.

Населённым пунктам от возгораний угрозы нет. Ранее угроза из-за приближающегося огня была селу Таловка.

Как сообщало ИА REGNUM, летние природные лесные пожары охватили Якутию, Иркутскую область и Красноярский край. В регионах действует режим ЧС. Наблюдается задымлённость во многих населённых пунктах.