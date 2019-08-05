Красноярск, , 09:21 — REGNUM

Первое космическое подразделение в составе Сил самообороны Японии будет сформировано в 2020-м, а не в 2022 году. Таковы планы японского правительства, сообщает 5 августа газета Yomiuri.

Около 70 специалистов будут направлены для обучения в Японское агентство аэрокосмических исследований и вооруженные силы США. Также японские специалисты создают систему мониторинга, в которую включат наземные радары и телескопы. Запуск её в эксплуатацию намечен на 2023 год.

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Местом для штаб-квартиры подразделения выбрана военная база в городе Футю в префектуре Токио. Оно займется мониторингом околоземного пространства для отражения возможных атак со стороны иностранных спутников, а также отслеживанием передвижения космического мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии планировали создать военно-космическое подразделение в 2022 году. Планы были скорректированы в том числе из-за формирования Космических сил США. Ожидается, что японская и американская структуры будут тесно взаимодействовать.

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