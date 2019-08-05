Одесса, Украина, 5 августа 2019, 09:13 — REGNUM
В селе Семёновка Одесской области из-за проливных дождей прорвало дамбу. Об этом сообщил 4 августа местный ресурс «Бессарабия-inform».
Отмечается, что в результате прорыва образовался селевой поток высотой свыше полутора метров. Его жертвой стал житель соседнего села Молога.
Всего пострадало около ста домов, а также автомобиль, в котором ехала семья с восьмилетним ребёнком из Санкт-Петербурга. Машину снесло с трассы и протащило около ста метров, прежде чем её остановили деревья. Пассажирам помогли выбраться спасатели и местные жители.
Как сообщало ИА REGNUM, в четырёх областях Украины из-за ветра и дождей без электричества остаются 83 населённых пункта. Около 27 тыс. человек лишены воды из-за обесточенных насосных станций.
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