Одесса, Украина, , 09:13 — REGNUM

В селе Семёновка Одесской области из-за проливных дождей прорвало дамбу. Об этом сообщил 4 августа местный ресурс «Бессарабия-inform».

Отмечается, что в результате прорыва образовался селевой поток высотой свыше полутора метров. Его жертвой стал житель соседнего села Молога.

«Происшествие произошло на территории садового кооператива, где, по предварительным данным, погибший работал сварщиком. Его тело обнаружил председатель кооператива», — сказано в сообщении.

Всего пострадало около ста домов, а также автомобиль, в котором ехала семья с восьмилетним ребёнком из Санкт-Петербурга. Машину снесло с трассы и протащило около ста метров, прежде чем её остановили деревья. Пассажирам помогли выбраться спасатели и местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырёх областях Украины из-за ветра и дождей без электричества остаются 83 населённых пункта. Около 27 тыс. человек лишены воды из-за обесточенных насосных станций.

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