Вашингтон, , 09:47 — REGNUM

Пассажирский поезд Amtrak осуществил незапланированную остановку в Орегоне после прозвучавших угроз мужчины о причинении вреда себе и другим. Об этом, как передает Associated Press, сообщили в полиции округа Кламат (штат Орегон).

По данным источников, 25-летний Мейсон Лира из Фресно (штат Калифорния) был обвинен в нарушении общественного порядка и нарушении движения общественного транспорта в воскресенье, 4 августа.

В полиции уточнили, что бригада поезда Лос-Анджелес — Сиэтл связалась с полицией около 11 утра после того, как подозреваемый, жестикулируя, заявил об имеющемся у него оружии и угрожал пассажирам.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ЧП, задержали подозреваемого. Отмечается, что никакого оружия у задержанного найдено не было.