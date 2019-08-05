Красноярск, , 08:59 — REGNUM

В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировано 11 лесных пожаров на общей площади более 82,5 тыс. га, в том числе пять очагов — в зоне контроля. Как сообщили ИА REGNUM 5 августа в региональном минлесхозе, пожары потушили в Богучанском, Нижнеингашском, Тасеевском, Эвенкийском районах.

На утро 5 августа в крае зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади порядка 781 тыс. га.

Населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в минлесхозе. В тушении задействованы 1070 человек, около 50 единиц техники, 35 воздушных судов Минобороны РФ, МЧС и Лесопожарного центра.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. По состоянию на 4 августа в регионе действовало 129 возгораний на площади около 892 тыс. га.

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