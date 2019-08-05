Тырныауз, Кабардино-Балкария, 5 августа 2019, 08:54 — REGNUM
В горах Кабардино-Балкарии произошел очередной инцидент с туристами. Трое жителей Москвы пострадали во время катания на квадроциклах на перевале Актопрак в Эльбрусском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел 3 августа. На помощь пострадавшим был отправлен вертолет фирмы «Хелиэкшн». Спасатели переправили на нем двоих мужчин с травмами средней степени тяжести в районную больницу города Тырныауза. Еще один пострадавший с ушибами был эвакуирован на машине.
В спасательных операциях участвовали пятеро спасателей Эльбрусского поискового отряда МЧС России.
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Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля при восхождении в горах Кабардино-Балкарии сорвались в пропасть два альпиниста из Санкт-Петербурга. Спасатели обнаружили два тела без признаков жизни спустя несколько суток.