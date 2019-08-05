Новосибирск, , 08:38 — REGNUM

Из Новосибирской области в город Братск Иркутской области для помощи в борьбе с лесными пожарами направлена аэромобильная группировка регионального управления МЧС России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новосибирские спасатели МЧС России направлены на тушение лесных пожаров в Сибири ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

В её составе 85 человек. В их распоряжении всё необходимое: оборудование и имущество, позволяющие в автономном режиме в течение двух недель выполнять задачи по тушению лесных пожаров.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, площадь пожаров в Иркутской области начала сокращаться. По состоянию на утро сегодня, 5 августа, в регионе зафиксированы 62 пожара на площади в 533,3 тыс. га. За сутки охваченная огнём площадь сократилась почти на 127 тыс. га.

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