Москва, , 08:28 — REGNUM

Очередной фигурант уголовного дела о разбое с участием сотрудников ФСБ, бывший сотрудник прокуратуры Константин Жаров, арестован по решению суда. Его подозревают в организации нападения, сообщают источники в силовых структурах.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о хищении более 136 млн рублей, принадлежащих частному предпринимателю. Первые задержания по этому делу произошли в начале июля.

Жаров получил за «помощь» злоумышленникам 19 млн рублей. Его задержали в банке, из ячейки которого он намеревался забрать деньги, уточнили источники ТАСС.

Еще один из предполагаемых организаторов преступления, Борис Караматов, скрылся от следствия и объявлен в розыск. Константин Жаров в этом году вышел из колонии, где отбывал наказание за разбой.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля суд оставил под стражей сотрудника спецподразделения «Альфа» Романа Оболенского, одного из фигурантов уголовного дела о разбое. Подозреваемый частично признал вину.

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