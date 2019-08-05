Екатеринбург, , 08:17 — REGNUM

В Свердловской области переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 54-летняя женщина попала под колёса автомобиля. По данным местных изданий, сбившая пешехода машина в результате ДТП врезалась в ограждение.

Как сообщает издание «Все новости», ДТП произошло вечером 4 августа. В управлении ГИБДД уточнили, что автомобилем управляла 45-летняя женщина. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы и доставлена в больницу. Врачи диагностировали перелом ноги и сотрясение мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день в Екатеринбурге произошло аналогичное ДТП, но к сожалению, с трагическим исходом. Вечером 4 августа на проспекте Ленина под колёса автобуса попала женщина, переходившая проезжую часть на красный сигнал светофора. От полученных травм она скончалась на месте.

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