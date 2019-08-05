Вилюйск, , 08:00 — REGNUM

По факту отравления посетителей кафе в якутском Вилюйске заведено уголовное, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Читайте также: В Якутии более 20 посетителей кафе отравились шаурмой

«По информации в СМИ и соцсетях об обратившихся в больницу города Вилюйск жителей с признаками отравления началась проверка. Установлено, что с 9 по 12 июля заболевшие 17 человек посещали местное кафе, где ели готовые блюда. Обратившимся за медицинской помощью был поставлен диагноз — сальмонеллез, острый гастрит и бактериальная кишечная инфекция», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Вилюйского района.

Из 17 пострадавших — 10 детей разного возраста.

В результате проверки выяснилось, что в отобранных смывах в кафе и образцах еды обнаружены бактерии кишечной палочки и сальмонелла. Нашлись и другие нарушения.

Возбуждено уголовное дело пол факту отравления.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля после посещения кафе в Чурапчинском районе Якутии также 22 человека попали в больницу с диагнозом пищевая токсикоинфекция.