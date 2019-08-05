Эбоджа, , 08:03 — REGNUM

Более 100 мигрантов из Того, Буркина-Фасо, Нигерии и Бенина оказались в Камеруне после того, как они были спасены военными центральноафриканской страны из их судна, чуть ли не опрокинувшегося в Атлантическом океане. После инцидента мигранты обратились к своим правительствам за помощью, заявляя, что у них нет продовольствия и средств к существованию, передает VOA Africa.

117 мужчин, женщин и детей вынуждены лежать на голом полу в государственной школе в Эбодже, камерунской деревне на побережье Атлантического океана.

По словам главы деревни Эбоджа Кристиана Джонго, 29 июля жители деревни присоединились к военным Камеруна, чтобы спасти жизнь мигрантов, которые терпели бедствие на море. Он рассказал, что сразу же после того, как они вызволили их из судна, которое почти опрокинулось, местные жители предоставили мигрантам одежду, кофе и еду.

Мигранты рассказали, что их судно под названием «Аве Мария» вышло из Ганы, взяв курс на Габон и Экваториальную Гвинею. На борту находились 65 человек из Буркина-Фасо, 41 человек из Того, 1 человек из Нигерии, 3 человека из Бенина и 7 членов экипажа из Ганы.

У корабля кончилось топливо в территориальных водах Камеруна, и через несколько часов он был спасен батальоном быстрого реагирования военных и рыбаков Камеруна.

О смертельных случаях не сообщалось. После произошедшего экипаж судна запросил дополнительную плату от пассажиров за то, чтобы заново заправить лодку, но большинство мигрантов сообщили, что они не смогут заплатить.

По словам Джонго, жители Эбоджи теперь надеются на помощь со стороны правительства, потому что у них больше нет еды для спасенных мигрантов.