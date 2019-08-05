Владивосток, , 07:51 — REGNUM

В приморском посёлке Шкотово выскочивший с трассы автомобиль оказался на дереве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке дороги, имеющем несколько крутых поворотов «змейкой» на спуске с горы в низину.

Автолюбители считают это место очень опасным и проезжают данный участок очень осторожно. Тем не менее, время от времени здесь случаются серьёзные аварии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП в Партизанской районе Приморья два человека погибли и девять человек обратились за медицинской помощью. На трассе Находка — Партизанск автомобиль «Ниссан-Санни» протаранил рейсовый автобус. Погибли водитель и пассажир иномарки.