Каир, , 08:13 — REGNUM

Министерство здравоохранения Египта сообщило, что 19 человек погибли, еще 30 получили ранения 4 августа в результате автокатастрофы недалеко от знаменитой площади Тахрир в Каире, 5 августа сообщает Daily Mail.

По данным министерства, ДТП с участием четырех транспортных средств привело к взрыву, в результате которого загорелось здание главной онкологической больницы Египта.

Министерство здравоохранения страны не сообщило, были ли среди пострадавших пациенты или персонал больницы.

«Мы услышали взрыв, и … повсюду было разбитое стекло», — сказал Абдель-Рахман Мохамед, сотрудник Службы безопасности банка.

Дорожно-транспортные происшествия часто происходят в Египте. Официальное статистическое агентство страны сообщает, что 8000 аварий в прошлом году привели к более чем 3 000 смертей.