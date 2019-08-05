Саратов, , 07:26 — REGNUM

Шесть человек пострадали в ДТП на 376-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в Красноармейском районе. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба УГИБДД по Саратовской области.

Как сообщается, водитель автобуса Volvo, следовавшего по маршруту Германия — Камышин (Волгоградская область), не справился с управлением и допустил съезд автобуса в кювет.

Пострадавших, четырех взрослых и двух детей доставили в больницу, где врачи зафиксировали у них незначительные травмы.

Обстоятельства происшествия выясняются.