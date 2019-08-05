Владивосток, , 07:25 — REGNUM

В результате взрыва бытового газа в приморском городе Лесозаводске, сильнейшие ожоги получили двое мужчин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Хлопок бытового газа произошёл в нежилой новостройке в Якутске

Пострадавшие, 1966 и 1972 годов рождения, с сильнейшими ожогами были госпитализированы в городскую больницу. Один из пострадавших будет эвакуирован в краевой ожоговый центр, другой не транспортабельный, ему будет оказываться помощь на месте.

В момент взрыва мужчины варили самогон на самодельном аппарате. Возгорания квартиры не произошло.

Читайте также: Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме во Владимирской области были снесены стены между тремя квартирами, не создав угрозу обрушения здания, так как несущие стены устояли. В результате происшествия никто не пострадал.