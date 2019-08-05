Иркутск, , 07:16 — REGNUM

Число подтопленных жилых домов в пострадавших от паводка районах Иркутской области за сутки 4 августа сократилось до 29, сообщили в региональном главном управлении МЧС РФ.

По данным ведомства, на сегодняшний день подтопленными остаются 317 приусадебных участков, один социально значимый объект, а также девять участков автомобильных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уровень паводковой воды в реке Ия на водозаборе в районе города Тулун снизился на 3 см ниже критической отметки. По состоянию на 10:00 4 августа уровень воды составлял 697 см, что на три сантиметра ниже критического уровня.

Читайте также: В Приангарье обещают выплаты за утраченные из-за паводка огороды и коров