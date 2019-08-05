Благовещенск, , 07:24 — REGNUM

В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно делать жителям Амурской области утратившим своё жильё от наводнения, а также тем, кому подошёл срок платить по кредиту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Приамурский Роспотребнадзор предлагает алгоритм действий в случаях невозможности погашения очередного кредита, утраты банковских документов, страховых полисов, договоров страхования имущества: в таком случае необходимо обратиться в кредитную организацию с заявлением отсрочки платежа или восстановления дубликатов документов. Ипотечным заёмщикам, полностью утратившим своё жильё, ведомство напоминает, что оставшуюся задолженность перед банком можно погасить за счёт страховки, которую выплатит страховая организация.

Роспотребнадзор подробно разъяснил, что необходимо делать в случае, если банки или страховые организации под какими-то предлогами будут игнорировать просьбы или прямо отказываться от исполнения своих договорных обязательств, ссылаясь на то, что в таком случае пострадавшего от наводнения ждут длительные судебные тяжбы. Также отдельно указано, что Роспотребнадзор будет работать лишь с теми гражданами, которые оформили кредиты для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате длительных ливневых дождей, в Приамурье оказались подтопленными несколько населённых пунктов, с мест проживания было эвакуировано более 3 тысяч человек, оказались затопленными более тысячи домов и придомовых территорий.