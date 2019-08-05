Екатеринбург, , 07:26 — REGNUM

В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Ленина погибла женщина, которая переходила проезжую часть и попала под автобус. Полиция выясняет обстоятельства ДТП, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Уточняется, что инцидент произошёл вечером 4 августа. Пострадавшая переходила дорогу на красный сигнал светофора в тот момент, когда автобус городского общественного транспорта № 28 поворачивал на зелёный сигнал светофора на перекрёстке с улицы Гагарина на проспект Ленина.

Попавшая под колёса женщина скончалась на месте от полученных травм до приезда медиков.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов погиб пешеход, который начал переходить дорогу на красный свет. Сбившая пешехода машина также пыталась проехать перекрёсток во время смены сигнала светофора и, судя по записи видеорегистратора, завершала манёвр на высокой скорости на красный свет.