Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:26 — REGNUM

В Свердловской области проводится проверка инцидента, в результате которого воспитатель не уследила за 6-летним ребёнком, и он на игрушечной машине выехал за пределы специализированного детского сада в Нижнем Тагиле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорных органов, воспитатель и руководитель детского сада после пропажи ребёнка не обратились в компетентные органы, при этом в самой группе под надзором педагогов в тот день было всего восемь детей. По итогам проверки, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, происшествие случилось ещё 2 августа 2019 года во время вечерней прогулки в детском саду № 23 «Фонтанчик» города Нижнего Тагила. Ребёнок уехал на игрушечной машине «толкар» и через несколько минут его обнаружили прохожие на дороге. В итоге ребёнок благополучно вернулся в группу.